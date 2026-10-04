Месси присоединился к сборной Аргентины перед прощальным матчем

Лионель Месси прибыл в расположение сборной Аргентины, чтобы подготовиться к своему последнему матчу за национальную команду.

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39-летний форвард завершит международную карьеру товарищеской встречей с Бенином.



По данным TyC Sports, в понедельник Месси примет участие в заключительных тренировках аргентинцев. После этого капитан команды планирует выступить с публичным заявлением перед прощальной игрой.



Встреча Аргентины и Бенина состоится в Буэнос-Айресе на стадионе "Монументаль". Матч станет последним для Месси в составе национальной команды.