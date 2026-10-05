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Пономарев: Воробьёв пока сырой, он не игрок уровня "Краснодара"

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру форварда "Краснодара" Дмитрия Воробьева.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Пономарева, Воробьев пока не тянет уровень "Краснодара".

- Воробьёв пока сырой. В "Краснодаре" есть сумасшедший Кордоба. Джон — очень интересный парень, энергичный, активный, заводной. Мне кажется, он уже "наелся" и немного устал тянуть за собой команду.
Во многом как он играл, так и вся команда играла. Воробьёв для "Краснодара" пока не такого уровня, - приводит слова Пономарева Metaratings.

Дмитрий Воробьев в летнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в "Краснодар" и заключил контракт до конца июня 2030 года. Форвард провел за южан во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. Рыночная стоимость 28-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.

После девяти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе.

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