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Футболист "Зенита" - о матче с БАТЭ: игра выдалась очень сложной

Вингер "Зенита" Педро высказался о результате матча с БАТЭ (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
По словам Педро, игра получилась тяжелой, потому что БАТЭ играл от обороны.

- Игра выдалась очень сложной. Против нас была команда, которая выбрала оборонительную тактику и действовала дисциплинированно на протяжении всей игры.
Только ближе к концу матча у нас появилось немного больше пространства на поле, и это стало решающим фактором, - сказал Педро в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 4 октября, петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над белорусским БАТЭ в товарищеском матче со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал 18-летний полузащитник Иван Шаталов - отметим, что с 73 минуты гости играли в меньшинстве.

После девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. БАТЭ в чемпионате Белоруссии по итогам 23 сыгранных туров располагается на 14 строчке с 18 баллами в своем активе.

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