Футболист "Зенита" - о матче с БАТЭ: игра выдалась очень сложной

- Игра выдалась очень сложной. Против нас была команда, которая выбрала оборонительную тактику и действовала дисциплинированно на протяжении всей игры.
Только ближе к концу матча у нас появилось немного больше пространства на поле, и это стало решающим фактором, - сказал Педро в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 4 октября, петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над белорусским БАТЭ в товарищеском матче со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал 18-летний полузащитник Иван Шаталов - отметим, что с 73 минуты гости играли в меньшинстве.
После девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. БАТЭ в чемпионате Белоруссии по итогам 23 сыгранных туров располагается на 14 строчке с 18 баллами в своем активе.