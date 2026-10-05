Ромуло - о чемпионстве "Спартака": Аленичев собрал машину, Каррере оставалось выехать

— Есть мнение, что Каррера выиграл чемпионат на багаже Аленичева.
— Да, команда уже была на подъеме. Когда пришел Массимо, базу уже сформировал Аленичев. Нужно было просто не испортить.
Он заложил фундамент, костяк команды, а следующий тренер это использовал. Как в Бразилии говорят: собрал машину — осталось только выехать на дорогу, - приводит слова Ромуло "СЭ".
Ромуло выступал за московский "Спартак" с 2012 по 2017 год, всего он провел за красно-белых во всех турнирах 69 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач. С января текущего года 36-летний полузащитник находится без команды.
Напомним, что по итогам сезона-2016/17 столичный клуб стал чемпионом России - с того времени красно-белые ни разу не завоевывали чемпионство. Главным тренером московской команды в том сезоне был итальянский специалист Массимо Каррера.