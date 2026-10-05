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Юран ответил, готов ли он пригласить Дзюбу в "Урал"

Главный тренер "Урала" Сергей Юран высказался о возможном приглашении Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Юрана, он был готов пригласить Дзюбу, но узнал, что форвард готов играть только в Москве.

- Мы разговаривали на эту тему. Я через приятелей аккуратно узнавал: "Как у Артёма настроение, есть ли смысл набрать насчёт "Урала"? Может, закончил уже?" Мне перезвонили: в Москве он ещё сезончик-два поиграл бы, а уезжать никуда не хочет.
Шанс всегда есть. Впереди зимняя пауза, мы открыты? - приводит слова Юрана "Чемпионат".

Напомним, что Артем Дзюба выступал за "Акрон" с сентября 2024 года, по окончании прошлого сезона он покинул клуб на правах свободного агента. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Ранее нападающий заявлял, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке".

За свою карьеру Дзюба выступал за петербургский "Зенит", столичные "Спартак" и "Локомотив", а также был игроком "Томи" и тульского "Арсенала". В Турции он поиграл за "Адана Демирспор".

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