Мор оценил игру экс-футболиста "Динамо" в клубе из Первой Лиги

- Разве кто-то сомневался в том, что Грулев — сильный футболист? Еще в московском "Динамо" он считался одним из самых перспективных игроков, и тогда на него возлагались большие надежды. Сейчас Грулев выходит на тот уровень, на котором он может играть.
Я ожидал от него такой игры в РПЛ, но вышло так, что он начал показывать себя в дивизионе немного пониже уровнем,- сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Вячеслав Грулев перешел из московского "Динамо" в "Нижний Новгород" в январе 2025 года и заключил контракт до лета 2027 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за волжан во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 14 забитых мячей и одну результативную передачу. В "Динамо" форвард вышел на поле в 154 встречах и отметился 25 забитыми голами и 25 голевыми передачами.
Рыночная стоимость 27-летнего нападающего оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 1,2 миллионов евро.