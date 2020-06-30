Матч 25-го тура чемпионат России пройдет сегодня на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 20:30 мск.
"Дерби 50 на 50. В том состоянии, в котором сейчас команды, наверное, "Спартак" больше фаворит. Но это — дерби, на эту игру каждый может собраться. Если же брать команды в игровой целостности, то предпочтение я бы отдал "Спартаку", - сказал Самедов, слова которого приводит Sport24.
ЦСКА набрал 37 очков в 24 турах и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак", у которого в активе 32 балла, идет на 6-й строчке.
Самедов выступал за "Спартак" с 2002 по 2005 год и с 2017 по 2018. Всего в его активе 86 матчей за красно-белых в чемпионате России и 11 голов.
Самедов рассказал, кому отдает предпочтение в дерби ЦСКА - "Спартак"
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Самедов высказался о предстоящем матче между красно-белыми и ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!