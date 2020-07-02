По словам Аджоева, Черевченко сам обратился к руководству с просьбой об отставке, которая была удовлетворена. Червиченко возглавлял "Арсенал" с ноября 2018 года.
"Не будем забывать, что именно с ним мы добились лучшего на данный момент результата в истории "Арсенала", заняв шестое место в чемпионате и завоевав путевку в Лигу Европы. Однако в спорте нельзя жить вчерашним днем, эти результаты уже история", - цитирует Аджоева "Р-Спорт".
"Арсенал" в матче с "Ахматом" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате России. Встреча завершилась со счетом 1:3. В составе туляков забил Евгений Луценко. У "Ахмата" отличились Харин и Роши, на счету которого дубль.
Вчера появилась информация, что вместо Червиченко туляков может возглавить бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.
После 25 туров тульский клуб идет на 10-м месте в турнирной таблице. В активе "Арсенала" 28 баллов.
В следующем туре "Арсенал" на выезде встретится с "Динамо". Матч пройдет 4 июля.
Аджоев: при Черевченко добились лучшего результата в истории "Арсенала", но нельзя жить вчерашним днем
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал об уходе главного тренера Игоря Черевченко.
Фото: © РИА Новости
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