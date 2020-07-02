Победители дерби из ЦСКА и "уволившие" Черевченко грозненцы. Сборная 25-го тура

ЦСКА победой в дерби снял с себя колоссальное давление и почти гарантировал место в пятерке, а «Ахмат» продвинулся в деле выживания и лишил «Арсенал» тренера.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)


После выстрела Умярова вопросов по лучшему вратарю тура не осталось: визави Акинфеева в главном матче грубо ошибся, а Игорь совершил крутейшее спасение, без которого ЦСКА не победил бы.

Защитники


Марио Фернандес (ЦСКА)

Вообще, все три лидера «армейцев» проявили себя блестяще. Ассист Марио носит скорее протокольный характер, но в целом правый защитник выжигал, пяткой просовывал мяч между ног соперникам, отлично взаимодействовал с партнерами. Вернулся тот Фернандес, который непонятно что забыл в нашем чемпионате.

Йонуц Неделчару («Уфа»)

Оговоримся, что по статистическим показателям и Табидзе, и Никитин сыграли круче румына, но Неделчару подарил один из ярчайших моментов тура – отменил замену Вадима Евсеева. Из-за синяка и серии ошибок тренер решил поменять защитника, но тот выступил резко против и переубедил самого харизматичного тренера РПЛ.

Победители дерби из ЦСКА и "уволившие" Черевченко грозненцы. Сборная 25-го тура

Хердур Магнуссон (ЦСКА)

«Спартак» скверно проявил себя в атаке, так и не придумав ничего толкового, а простые забросы Магнуссон щелкал с удивительной производительностью. 12 выносов – такого не увидишь даже когда одна команда весь матч висит на воротах другой. При этом Хердур стал самым пасующим игроком команды с 92-процентной точностью, причем многие передачи он направлял в финальную треть.

Мирослав Богосавац («Ахмат»)

«Арсеналу» оставалось атаковать только одним флангом, поскольку слева у «Ахмата» Богосавац не уступал никому и ничего. Серб сделал 6 отборов и 6 выносов – мощнейшая коллекция.

Полузащитники


Ивелин Попов («Ростов»)

Выход болгарина и Норманна вверх ногами перевернул игру против «Краснодара». Попов сыграл ключевую роль в переломе: завязал игру в центре поля, контролировал мяч и эффективно продвигал его на дриблинге. А главное – блестяще подал штрафной, который привел к пенальти, и поразительно четко и сильно пробил 11-метровый после невозможной гнетущей паузы.

Никола Влашич (ЦСКА)

Можно сказать, что первый гол – прежде всего ошибка Максименко, а второй уже ничего не решал, но Никола и без голов был лучшим на поле и истерзал полузащиту соперника. Прекрасное умное движение, 4 обводки, 6 ударов, всего одна потеря при такой активности – Никола на коне.

Вандерсон («Краснодар»)

Показал бешеный уровень готовности в сравнении с ростовчанами, да и в сравнении со своими партнерами тоже. Просто брал мяч и тащил его вперед сколько хотел. Но для победы сделанного им одного гола оказалось мало: Олссон не завершил его суперзабег голом, а сам бразилец промахнулся из выгодной позиции с линии штрафной.

Одисе Роши («Ахмат»)

Еще один супердриблер тура в отсутствие Бериши сделал 6 обводок, а главное оформил дубль в ворота «Арсенала». Албанец четко реализовал пенальти, снявший все вопросы, а в концовке чуть не порвал сетку ворот Лодыгина потрясным выстрелом в девятку.


Максим Глушенков («Крылья Советов»)

Арендованный у «Спартака» нападающий стучался в сборную тура в прошлый раз, но не выдержал конкуренции. Воздадим: не по протоколу, но по сути Максим отдал голевой пас на Радоньича, а в концовке чисто вывел 1 на 1 Зиньковского, который был обязан все решать, четырежды бил по воротам «Локо». Еще одна заявка на возвращение в «Спартак» в новом статусе.

Форвард: Андрес Понсе («Ахмат»)


Нападающий грозненцев не забил сам, но сделал игру для команды: сперва он хладнокровно вывел 1 на 1 Харина, а вскоре подсуетился и на ровном месте заработал для Роши пенальти. Сделанные нападающим голы предопределили исход и увольнение Игоря Черевченко.


Тренер: Виктор Гончаренко (ЦСКА)


О роли тренера в победе доподлинно неизвестно – игру «армейцев» в дерби называют и багажом Овчинникова. Но тренер заслуживает поощрения хотя бы за то, что так или иначе прошел кризисный момент. Только представьте, что ждало бы Гончаренко в случае очередного поражения.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов, скриншоты трансляции Матч Премьер


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Теги: Сборная тура ЦСКА Ахмат
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