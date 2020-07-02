Наумов: у "Локо" сохраняются наработки Семина. Хорошо, что Николич ничего не ломает

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов оценил работу Марко Николича на посту главного тренера команды и сказал, что у клуба есть хорошие шансы на серебряные награды.
Фото: Reuters
- Считаю, что у "Локо" во многом еще сохраняются наработки Семина. И хорошо, что Николич ничего не ломает. Тревожит только невзрачная игра с "Крыльями", но там вызывает оптимизм то, что на характере в конце все-таки ушли от поражения. Если "Локо" обыграет "Сочи", то будет иметь очень хорошие шансы удержать второе место, - цитируют Наумова Известия.

Напомним, "Локомотив" 14 мая сообщил, что контракт с Юрием Семиным продлен не будет. С 1 июня новым главным тренером команды стал Марко Николич. При нем "железнодорожники" одержали две победы и один раз сыграли вничью.

Красно-зеленые находятся на 2-м месте таблицы РПЛ, имея в активе 48 очков. Идущий следом "Краснодар" имеет на 3 балла меньше, но у "быков" матч в запасе. В рамках следующего тура "Локомотив" сыграет с "Сочи" 4 июля. Начало игры в 20.30 по мск.


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Теги: Наумов Николич Локомотив
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