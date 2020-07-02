- Проведение матча в Санкт-Петербурге? Видел, как сильно негодовал Леонид Арнольдович (Федун). Он справедливый человек и не будет просто так давать какие-то оценки. Произошла непонятная ситуация, но нужно смотреть в будущее и побеждать "Зенит" на любом стадионе, - цитирует Комбарова СЭ.
Также футболист отметил, что у красно-белых есть шансы обыграть петербуржцев, однако фактор гостевого стадиона будет влиять не в пользу "Спартака". Также Комбаров считает, что "Зенит" может расслабиться из-за успеха в чемпионате, поэтому москвичи будут сильнее мотивированы.
Игра кубкового полуфинала состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
В предыдущий раз "Спартак" выигрывал Кубок России в 2003 году, еще при тренере Олеге Романцеве. "Зенит" в последний раз становился обладателем Кубка в 2016-м.
Победитель пары "Зенит"- "Спартак" сойдется в финале с победителем противостояния между "Уралом" и "Химками". Решающий матч турнира также пройдет на домашнем стадионе екатеринбуржцев.
Дмитрий Комбаров - о полуфинале КР: "Спартаку" нужно побеждать "Зенит" на любом стадионе
Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за "Крылья Советов", прокомментировал будущее противостояние красно-белых с "Зенитом" в рамках полуфинала Кубка России.
Фото: spartakworld.ru
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