Орлов раскритиковал Новикова и Мусаева за обвинения в адрес судей

Известный комментатор Геннадий Орлов подверг критике тренеров "Краснодара" и "Динамо".
Фото: ТАСС
Они после матчей 25-го тура критиковали судей. "Краснодар" не удержал победу в матче с "Ростовом" (1:1), а "Динамо" упустило победу над "Сочи" (1:1). Соперники в обоих случаях забивали с пенальти.

"Один — тренер московского "Динамо" Новиков, который дал комментарий после матча, в котором Кокорин забил в самом конце с пенальти, назначенный справедливо. И Кирилл Новиков говорит после игры, что с футболистами они справились, а других людей — победить не смогли. Это обвинение в адрес "Сочи", представляете?

Дальше — Мусаев, молодой тренер из "Краснодара", который только начал учиться на категорию Pro. И он делает заявление о том, что если судьи так будут судить, то можно не заканчивать чемпионат. Кто он такой, Мурад Мусаев? Он ещё абсолютно ничего не сделал для российского футбола, а уже делает такое заключение", - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".


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Теги: Орлов Новиков Мусаев Динамо Краснодар
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