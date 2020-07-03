Они после матчей 25-го тура критиковали судей. "Краснодар" не удержал победу в матче с "Ростовом" (1:1), а "Динамо" упустило победу над "Сочи" (1:1). Соперники в обоих случаях забивали с пенальти.
"Один — тренер московского "Динамо" Новиков, который дал комментарий после матча, в котором Кокорин забил в самом конце с пенальти, назначенный справедливо. И Кирилл Новиков говорит после игры, что с футболистами они справились, а других людей — победить не смогли. Это обвинение в адрес "Сочи", представляете?
Дальше — Мусаев, молодой тренер из "Краснодара", который только начал учиться на категорию Pro. И он делает заявление о том, что если судьи так будут судить, то можно не заканчивать чемпионат. Кто он такой, Мурад Мусаев? Он ещё абсолютно ничего не сделал для российского футбола, а уже делает такое заключение", - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".
Орлов раскритиковал Новикова и Мусаева за обвинения в адрес судей
Известный комментатор Геннадий Орлов подверг критике тренеров "Краснодара" и "Динамо".
Фото: ТАСС
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