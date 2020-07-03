Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за нарушение социальной дистанции

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о нападающем "Сочи" Александре Кокорине, запечатленном на фото в компании друзей с нарушением социальной дистанции.

Фото: инстаграм Кокорина