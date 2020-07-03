- Что же это за профессиональное отношение, когда в условиях пандемии ты отдыхаешь с компанией, да еще и фотографируешься? Это что за репутация игрока? То же самое касается и Азмуна. Это что за профессионалы такие? Они абсолютно обо всем забывают, что ли? Это же бьет по репутации клуба. Да и потом - они элементарно могут заразиться! - цитирует Орлова СЭ.
Напомним, Александр Кокорин посетил вечеринку, посвященную дню рождения своего друга, и опубликовал оттуда фотографию, на которой не соблюдается социальная дистанция.
За такое же нарушение дважды выговор от "Зенита" получил нападающий Сердар Азмун. В первый раз иранец сфотографировался с игроком самарских "Крыльев" Сафой Хади, а во второй раз был замечен в ресторане.
Александр Кокорин провел в текущем сезоне РПЛ 7 игр, забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.
Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за нарушение социальной дистанции
Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о нападающем "Сочи" Александре Кокорине, запечатленном на фото в компании друзей с нарушением социальной дистанции.
Фото: инстаграм Кокорина
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