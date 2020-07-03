- Борьба за второе место, конечно, мотивирует. Важно, чтобы мы сами играли хорошо, а не смотрели на другие команды. В трех играх мы набрали семь очков - это хороший результат. Всегда можно лучше, но главное, чтобы в конце сезона мы попали в Лигу чемпионов, - цитирует Крыховяка сайт "Локомотива".
"Локомотив" располагается на 2-й строчке турнирной таблицы. Идущий следом "Краснодар" отстает на 3 балла, но у "быков" имеется матч в запасе.
30-летний польский хавбек Гжегож Крыховяк провел в текущем сезоне РПЛ 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.
Напомним, 1 июня у красно-зеленых сменился главный тренер. Вместо Юрия Семина в клуб пришел серб Марко Николич. При нем "Локо" 2 раза одержал победу и 1 раз сыграл вничью.
Крыховяк: главное, чтобы мы попали в Лигу чемпионов
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк прокомментировал борьбу за серебряные медали.
Фото: ФК "Локомотив"
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