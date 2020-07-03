Крыховяк: главное, чтобы мы попали в Лигу чемпионов

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк прокомментировал борьбу за серебряные медали.
Фото: ФК "Локомотив"
- Борьба за второе место, конечно, мотивирует. Важно, чтобы мы сами играли хорошо, а не смотрели на другие команды. В трех играх мы набрали семь очков - это хороший результат. Всегда можно лучше, но главное, чтобы в конце сезона мы попали в Лигу чемпионов, - цитирует Крыховяка сайт "Локомотива".

"Локомотив" располагается на 2-й строчке турнирной таблицы. Идущий следом "Краснодар" отстает на 3 балла, но у "быков" имеется матч в запасе.

30-летний польский хавбек Гжегож Крыховяк провел в текущем сезоне РПЛ 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.

Напомним, 1 июня у красно-зеленых сменился главный тренер. Вместо Юрия Семина в клуб пришел серб Марко Николич. При нем "Локо" 2 раза одержал победу и 1 раз сыграл вничью.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Крыховяк Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей, Влашич - на 100
"Оренбургу" засчитано техническое поражение в матче с "Уралом"
Роман Зобнин дисквалифицирован за удар Облякова в дерби с ЦСКА на два матча 4
Экс-тренер "Зенита" Спаллетти - основной кандидат на пост в "Фиорентине"
"Инфраструктура круче, чем в Испании и Англии". Мостовой открыл футбольную академию 3
Росель: "Барселона" не сможет найти другого Месси, его не существует
42-летний Буффон рассказал, что до сих пор не окончил школу
"СДЗД": в "Арсенале" есть положительный тест на коронавирус 2
Сестра Гризманна скоро обсудит будущее игрока с "Барселоной"
"Спартак" показал подготовку к матчу с "Тамбовом" 1
Крыховяк: главное, чтобы мы попали в Лигу чемпионов
"Ахмат" объявил о подписании полноценного контракта с Богосавацем
Отец Глушенкова отреагировал на новость об интересе "Зенита" 5
"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова 1
Опубликовано расписание трансляций 26-го тура РПЛ
Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за нарушение социальной дистанции 2
Чалов полетел с ЦСКА на матч с "Ахматом"
"Оренбург" все же вылетит – больных стало больше, в том числе с двусторонним воспалением. А кто последует за ним? 4
В "Томи" три игрока заболело коронавирусом
"Рубин" отреагировал на просьбу "Оренбурга" о переносе матча 5
"Динамо" интересуется защитником "Ахмата" Семеновым 4
"Арсенал" выкупил Лесового у "Зенита" за 600 тысяч евро 2
"Хабиб - спортсмен и мужчина. Он справится с этим испытанием". Черчесов - о смерти Абдулманапа Нурмагомедова
Чемпионат Казахстана снова приостановлен из-за коронавируса
"Локомотив" отреагировал на новость об интересе "Милана" к Миранчуку 1
Алексей Миранчук - лучший игрок "Локомотива" в июне
"Локомотив" не станет покупать Баделя 2
Гендиректор "Зенита" опроверг слухи, согласно которым "Сочи" должен заплатить 40 млн руб, чтобы Кокорин сыграл против питерцев 2
Лэмпард, Сульшер, Брюс и Нуну Санту претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ по итогам июня
"Краснодар" подал жалобу на судейство в матче с "Ростовом" 2
Все новости