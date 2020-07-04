Об этом сообщил генеральный директор волгоградцев Андрей Рекечинский.
Эта информация - фейк. Все хорошо, мы готовимся к сезону РПЛ", - цитирует Рекечинского ТАСС.
Вчера появилась новость о том, что волгоградский клуб из-за финансовых проблем откажется от выступления в Премьер-лиге в следующем сезоне.
"Ростов" занял первое место в минувшем сезоне первенства ФНЛ и получил прямую путевку в РПЛ.
"Ротор" не намерен отказываться от участия в РПЛ
Информация о том, что "Ротор" намерен отказаться от участия в РПЛ, не соответствует действительности.
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