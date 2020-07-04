Ранее после пяти поражений подряд из тульской команды был уволен Игорь Черевченко.
- Времени на подготовку не хватило, но пару дней с ребятами провели нормально. Провели немного времени, пообщались. Провели не то чтобы другой, но более интенсивный тренировочный процесс, чтобы они вошли в тонус. Надеюсь, что-то получилось, - сказал Подпалый в эфире Матч ТВ.
Руководство тульского "Арсенала" хочет видеть во главе команды главного тренера "Чайки" Магомеда Адиева. Сообщалось, что туляки уже сделали ему предложение. Теперь тренеру предстоит договориться о расставании со своим клубом.
Матч "Динамо" и "Арсенала" идет в эти минуты.
И.о. главного тренера "Арсенала": времени на подготовку не хватило, но пару дней провели нормально
Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Сергей Подпалый рассказал о подготовке к матчу с "Динамо" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Арсенал"
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