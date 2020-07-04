Встреча в Москве стала для него 226-й по счету. Безбородов повторил рекорд Алексея Николаева.
Судейством в чемпионате России Владислав занимается 13 лет.
Встреча "Динамо" и "Арсенала" продолжается в эти минуты. Счет матча - 0:1. В составе туляков красную карточку получил Кирилл Комбаров.
Судья Безбородов повторил рекорд по числу проведенных матчей в чемпионате
Арбитр Владислав Безбородов принимает участие в матче 26-го тура РПЛ между "Арсеналом" и "Динамо", таким образом судья повторил рекорд России по количеству проведенных игр.
Фото: РИА Новости
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