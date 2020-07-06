Матчи "Оренбурга" с ЦСКА и "Ростовом" начнутся позже из-за аномальной жары

Матч 27-го тура чемпионата России "Оренбург" - ЦСКА начнется не в 16:00 мск, а в 18:00.

Фото: © ФК "Оренбург"

Также позже начнется встреча с "Ростовом". Начало будет перенесено с 14:00 мск на 18:30 мск.



Как сообщает пресс-служба РПЛ, это связано с прогнозом погоды, согласно которому в Оренбурге в эти дни может установиться аномально высокая температура.



"Оренбург" после 26 туров занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ.