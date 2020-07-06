Агент полузащитника "Гремио" отреагировал на слухи об интересе "Спартака" и "Краснодара" к игроку

Агент полузащитника "Гремио" Виктора Бобсины прокомментировал информацию о том, что в услугах футболиста заинтересованы российские клубы.

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