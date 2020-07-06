Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек может продолжить карьеру в "Спартаке" или "Краснодаре".
"Не могу на данный момент назвать клубы. Но интерес из России есть. Это игрок, который должен оказаться в Европе", - цитирует агента Sport24.
Бобсина является чемпионом Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии.
Бобсина не провел ни одного матча за основной состав "Гремио".
Агент полузащитника "Гремио" отреагировал на слухи об интересе "Спартака" и "Краснодара" к игроку
Агент полузащитника "Гремио" Виктора Бобсины прокомментировал информацию о том, что в услугах футболиста заинтересованы российские клубы.
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