Напомним, встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
"Назначать его было нельзя — он почти восемь месяцев не судил, а тут ещё и матч без VAR. Нельзя сказать, что Москалёв судил в пользу одной из команд, ошибки были в обе стороны. Просто Москалёва нельзя было ставить на игру "Спартак" - "Тамбов". Департамент должен лишить Москалёва категории ФИФА и отправить его бороздить просторы ФНЛ", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Москалев в матче назначил две пенальти - в ворота "Спартака" и "Тамбова". Также он на 81-й минуте отметил гол нападающего московской команды Александра Соболева.
Арбитр Федотов: Москалева нельзя было назначать на матч "Спартак" - "Тамбов"
Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Владимира Москалева на матче 26-го тура чемпионата России "Спартак" - "Тамбов".
Фото: Getty Images
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