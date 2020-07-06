Матч завершился поражением "Краснодара" 2:4. Эта победа позволила стать "Зениту" чемпионом России за 4 тура до конца сезона.
"Не всегда бывает так, как мы хотим. Всевышний знает лучше". Сулейманов - после игры с "Зенитом"
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов выложил пост в инстаграм, в котором поделился эмоциями после проигрыша "Зениту" в 26-м туре РПЛ.
Матч завершился поражением "Краснодара" 2:4. Эта победа позволила стать "Зениту" чемпионом России за 4 тура до конца сезона.
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