"Расставание прошло бы более гладко, назначь руководство на моё место российского тренера, из бывшей плеяды игроков "Локо". Ведь есть Вадим Евсеев, Олег Пашинин, Владимир Маминов… Это было бы правильно и в интересах всего российского футбола.
А никакой логики в приглашении Марко Николича я не вижу. Наверное, сыграли свою роль активные агенты, продвигающие в РПЛ ребят с Балкан.
Футбол обязательно расставит все точки над И", — приводит слова Сёмина Sport24 со ссылкой на программу "Инсайдеры" Нобеля Арустамяна.
Под руководством Николича "Локомотив" провёл четыре матча в РПЛ. После двух побед москвичи сыграли вничью с "Крыльями Советов" и "Сочи".
Сёмин: никакой логики в приглашении Николича не вижу. Наверное, сыграли роль агенты
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о назначении на этот пост Марко Николича.
Фото: ТАСС
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