Как сообщает спортивный журналист Андрей Панков, именно Васильев сейчас является одним из главных кандидатов.
Пост гендиректора стал вакантным после того, как "Спартак" отправил в отставку Томаса Цорна.
Васильев был освобождён от должности гендиректора "Монако" после того, как клуб едва не вылетел из Лиги 1.
Васильев может сменить Цорна в "Спартаке"
Новым гендиректором московского "Спартака" может стать бывший глава "Монако" Вадим Васильев.
Фото: РБК
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