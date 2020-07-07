Васильев может сменить Цорна в "Спартаке"

Новым гендиректором московского "Спартака" может стать бывший глава "Монако" Вадим Васильев.
Фото: РБК
Как сообщает спортивный журналист Андрей Панков, именно Васильев сейчас является одним из главных кандидатов.

Пост гендиректора стал вакантным после того, как "Спартак" отправил в отставку Томаса Цорна.

Васильев был освобождён от должности гендиректора "Монако" после того, как клуб едва не вылетел из Лиги 1.


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Теги: Спартак Цорн Васильев
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