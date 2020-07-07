Об уходе Цорна было объявлено сегодня, 7 июля. Решение было принято на совете директоров столичного клуба.
- Не может быть, все мои предсказания сбываются! Я не удивлён. Главная причина в том, что нет результата. Цорн привёз Тедеско - он его креатура. Привоз нескольких футболистов - тоже его решение. Это нормально, но в итоге результат должен быть, а его нет.
Буду ли ждать звонка? С удовольствием. Я всегда открыт и готов помочь в футбольных вопросах, - цитирует Мостового Чемпионат.
Также экс-футболист отметил, что продолжение работы главного тренера Доменико Тедеско связано с контрактом и большими отступными. По словам Мостового, немец будет готовить команду к будущему сезону, однако если новый гендиректор придет в клуб раньше, то и тренер может смениться перед стартом нового чемпионата.
В числе претендентов на вакантный пост называются бывший босс "Монако" Вадим Васильев и гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.
Красно-белые располагаются на 7-м месте таблицы, имея в активе 32 очка.
Мостовой - после увольнения Цорна: буду ли ждать звонка? С удовольствием. Я всегда открыт
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением об отставке генерального директора красно-белых Томаса Цорна.
Фото: Getty Images
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