Григорян назвал клуб, который мог бы усилить Дзюба

- Мне кажется, что он подойдет "Факелу". По первому туру — они претенденты на борьбу за выживание. Но с Дзюбой они такой участи избежали бы, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".
По окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента - он выступал за клуб с сентября 2024 года. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Напомним, что ранее Дзюба выступал за "Зенит", "Спартак", "Ростов", "Локомотив" и ряд других российских клубов.
В первом туре РПЛ "Факел" на домашнем стадионе уступил махачкалинскому "Динамо" со счетом 1:2.