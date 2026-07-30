Григорян назвал клуб, который мог бы усилить Дзюба

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

Фото: ФК "Акрон"

- Мне кажется, что он подойдет "Факелу". По первому туру — они претенденты на борьбу за выживание. Но с Дзюбой они такой участи избежали бы, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".