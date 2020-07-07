Кирилл Комбаров дисквалифицирован на три игры, Полуяхтов может пропустить до шести матчей РПЛ

Сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Фото: РИА Новости
"Спартак", "Уфа", "Рубин" и "Динамо" оштрафованы на 150 тысяч рублей, "Краснодар" - на 270 тысяч.

"Локомотив" получил 100 рублей штрафа, а также Роман Тугарев оштрафован на 100 тысяч.

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук должен заплатить также сто тысяч рублей.

За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц на три матча дисквалифицирован и оштрафован на 200 тысяч защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров. Туляки также вынуждены будут заплатить 100 000 рублей штрафа.

"Оренбургу" предстоит заплатить 20 тысяч, "Крыльям Советов" - 180 тысяч. Также персонально оштрафован наставник самарцев Андрей Талалаев на 10 тысяч. Защитник "Крыльев" Владимир Полуяхтов дисквалифицирован на три матча. В случае если игрок "Ростова" Дмитрий Чистяков (которому Полуяхтов нанес травму в прошлом туре) не сможет принимать участие в тренировках и/или матчах по истечении 15 дней с даты матча, то Полуяхтову будет применена дополнительная дисквалификация на 3 матча РПЛ.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей.


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Теги: КДК РФС Полуяхтов Комбаров К
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