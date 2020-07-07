Если генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов придёт в "Спартак", то одним из условий будет приглашение в стан красно-белых наставника уфимцев Вадима Евсеева с его тренерским штабом. Однако глава москвичей не уверен, что специалист будет нужен команде.
Об уходе гендиректора "Спартака" Томаса Цорна было объявлено вчера, 7 июля. Решение было принято на совете директоров столичного клуба.
Предполагается, что "Спартак" объявит, кто станет новым гендиректором клуба не позднее 15 июля. Помимо Газизова, в числе претендентов также называется Вадим Васильев, бывший босс "Монако".
Источник: Чемпионат
Федун не уверен, что Евсеев подойдет "Спартаку"
Президент "Спартака" Леонид Федун скептически относится к возможному назначению Вадима Евсеева на пост главного тренера московской команды.
Фото: Getty Images
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