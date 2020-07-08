В комитете по этике отреагировали на письмо "Спартака" с просьбой рассмотреть слова Медведева

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев выразил мнение об инциденте между "Спартаком" и генеральным директором "Зенита" Александром Медведевым.
Фото: пресс-служба АМФР
- Мне нельзя это комментировать. Это неэтично, потому что у нас всегда коллективные решения комитета по этике. Если определённые органы и лица РФС направят данное обращение в комитет, то мы обязательно его рассмотрим. Все письма поступают в руководство организации, - цитирует Андреева СЭ.

Напомним, в процессе празднования чемпионства после игры с "Краснодаром" в раздевалке форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба выполнял неприличные жесты с одноклубником Сердаром Азмуном.

Гендиректор "Зенита" прокомментировал этот момент так: "Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в кубковом матче".

"Спартак" направил письмо в комитет по этике РФС с просьбой рассмотреть высказывание Медведева. Красно-белые уверены, что эти слова ставят под сомнение принцип взаимоуважения между клубами.


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Теги: Андреев Спартак Зенит Медведев РФС
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