Столичный клуб попросил комитет изучить неоднозначные высказывания гендиректора "Зенита" Александра Медведева.
Ранее, комментируя видео с имитацией полового акта форвардов "Зенита" Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, Медведев заявил, что игроки хотели показать "Спартаку", как с ним поступят в матче Кубка России.
Высказывания Медведева не понравились фанатам "Спартака". Их поддержал владелец клуба Леонид Федун, обратившийся в комитет по этике.
Комитет по этике РФС принял обращение "Спартака". Специалисты изучат слова гендиректора "Зенита"
Комитет по этике Российского футбольного союза принял к рассмотрению обращение московского "Спартака".
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