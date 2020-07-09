С 1 августа власти Москвы разрешат заполнять до 50% мест на стадионах

Власти Москвы приняли решение увеличить число зрителей на стадионах.

Фото: РИА "Новости"

С 1 августа зрители смогут занять на стадионах до 50% мест на трибунах. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.



В настоящее на стадионах на матчах РПЛ разрешается занимать не более 10% мест на трибунах.



Вероятно, в других городах России также разрешат увеличить зрительскую квоту.