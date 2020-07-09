Ранее сообщалось, что "армейцы" уже практически согласовали трансфер 21-летнего нападающего "Сан-Лоренсо". За него москвичи готовы заплатить около 9 млн евро.
"Я хочу и дальше выступать за "Сан-Лоренсо". Мне всё равно, что меня хотят продать. Я хочу и дальше выступать за клуб, который люблю. И я уже сказал об этом руководству", - приводит слова Гайча Calcio Argentino. Позже твит был удалён.
Ранее агент форварда сообщил, что ЦСКА ещё не согласовал условия личного контракта нападающего.
В текущем сезоне Гайч принял участие в 13 матчах и забил 5 мячей.
Гайч, которым интересуется ЦСКА, заявил, что не хочет уходить из "Сан-Лоренсо"
Аргентинский форвард Адольфо Гайч дал понять, что не планирует уходить в ЦСКА.
Фото: TyCSports
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