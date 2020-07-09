Стороны договорились о продлении сотрудничества, утверждает Metaratings.
Новое соглашение Ивановича будет действовать до конца следующего сезона.
Ранее Иванович покинул Россию, он вернулся в Сербию, у него скончался дядя. Но предполагается, что в скором времени футболист вернётся в Санкт-Петербург. Тогда он подпишет контракт с "Зенитом".
В составе клуба из Санкт-Петербурга защитник дважды выигрывал чемпионат России.
Источник: Иванович продлит контракт с "Зенитом"
Капитан "Зенита" Бранислав Иванович останется в клубе из Санкт-Петербурга ещё на один сезон.
Фото: ФК "зенит"
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