По мнению Орлова, "Зенит" может успешно выступить в Лиге чемпионов, если в следующем сезоне дуэт форвардов составят Дзюба и Азмн.
"Думаю, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы Азмун уходил от Дзюбы. Они ещё год-два могут вместе здорово в Лиге чемпионов выступить. Нельзя их разбивать. Любой другой игрок придёт на место Азмуна, и ещё неизвестно, будет ли там налажено", - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".
Ранее "Зенит" досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Питерцы обеспечили себе чемпионство уже после 26-го тура, установив новый рекорд РПЛ.
Орлов: ни в коем случае нельзя допускать, чтобы Азмун уходил от Дзюбы. Их нельзя разбивать
Известный комментатор Геннадий Орлов призвал руководство "Зенита" сохранить в команде иранского форварда Сердара Азмуна.
Фото: РИА "Новости"
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