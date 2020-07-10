Тедеско был удален в матче 27-го тура чемпионата России с "Локомотивом", который завершился вничью со счетом 1:1.
Сегодня на заседании КДК РФС Тедеско был дисквалифицирован на три матча. По словам председателя КДК РФС Артура Григорьянца, специалист мог получить 4-х матчевую дисквалификацию, но так как он извинился перед резервным судьей, тренер пропустит три игры.
"Я судил матч "Зенита" и "Крыльев", где удалил Виллаш-Боаша за то, что толкнул резервного арбитра. Ему дали шесть матчей. А здесь Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое?! За такое его на шесть матчей закрыть должны были! А то и на все двенадцать!" - цитирует Федотова "Чемпионат".
Тедеско возглавляет московский "Спартак" с осени 2019 года.
"Спартак" с 33 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.
Арбитр Федотов - о Тедеско: это вообще что такое?! За такое его на шесть матчей закрыть должны были
Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о наказании главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: Soccer.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!