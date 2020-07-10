В конце первого тайма в матче "Спартака" и "Локомотива" судья из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота красно-белых. Немецкий специалист остался недоволен решением арбитра, после чего Лапочкин показал последовательно две желтые карточки и красную. Тедеско, уходя в подтрибунное помещение, что-то кричал в адрес судей, толкнул резервного судью и ударил по монитору VAR.
- Я думаю, что тренер должен профессионально относиться к ситуации. Есть перестановки в руководстве - это решение акционеров. Я сам человек вспыльчивый, но сейчас, когда есть VAR, с судьями просто бессмысленно спорить. А тут еще Тедеско, уходя в подтрибунное помещение, напоследок сказал что-то арбитру. За такое КДК РФС не может не наказать, - цитируют Юрана Известия.
Также специалист отметил, что немецкому тренеру следует себя сдерживать. Более того Юран надеется, что проявление эмоций Тедеско не связано с отставкой Томаса Цорна. В противном случае, наставнику красно-белых, по словам Сергея, стоит провести диалог с руководством "Спартака" и "не мучить ни себя, ни их, ни клуб".
Доменико Тедеско будет также вынужден заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Специалист пропустит остаток сезона в РПЛ. На Кубок России дисквалификация не распространяется.
Юран - о Тедеско: когда есть VAR, с судьями просто бессмысленно спорить
Главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал дисквалификацию наставника красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: Чемпионат
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