- В какие-то моменты возрастала напряженность. Со стороны казалось, что победы даются нам легко, но "Зенит" не миновали и травмы, и спады в игре. Многие проблемы не выносились на обсуждение широкой публики, а решались внутри команды, - цитирует Тимощука Спорт уик-энд.
"Зенит" досрочно стал чемпионом России после победы над "Краснодаром" в 26-м туре РПЛ. Команда Сергея Семака второй раз подряд и шестой раз в истории страны выиграла чемпионский титул. Также петербуржцы выигрывали трофей в период СССР.
Более того, "Зенит" продолжает борьбу в Кубке России. Команда встретится со "Спартаком" 19 июля в полуфинале. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
Тимощук: многие проблемы не выносились на обсуждение публики, а решались внутри команды
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук поделился мнением по поводу заработанного в текущем сезоне чемпионства команды.
Фото: ФК "Зенит"
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