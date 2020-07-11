- Григалава? Готовился, как и все, учитывая, что у него была травма, он, естественно, не в старте. Сейчас ситуация такая, что нужны здоровые.
У нас был сложный график, за неделю - три игры, сложно восстанавливаться, поэтому мы попали в яму. Даем шанс тем, кто мало играл, - сказал Подпалый в эфире Матч ТВ.
Встреча между "Арсеналом" и "Тамбовом" идет в эти минуты. Счет в матче 1:0. Пенальти в ворота гостей был реализован Владиславом Пантелеевым на 19 минуте. В своей штрафной правила нарушил Адесойе Ойеволе, сыграв рукой.
Пока в турнирной таблице туляки занимают 11-е место, имея в активе 31 очко. У тамбовчан 28 баллов и 14-я строчка таблицы.
Подпалый: за неделю - три игры, сложно восстанавливаться, поэтому мы попали в яму
Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Сергей Подпалый перед матчем с "Тамбовом" рассказал о подготовке команды.
Фото: РИА Новости
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