Подпалый: за неделю - три игры, сложно восстанавливаться, поэтому мы попали в яму

Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Сергей Подпалый перед матчем с "Тамбовом" рассказал о подготовке команды.

Фото: РИА Новости