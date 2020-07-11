Форвард забил в шестом мачте подряд и был признан лучшим игроком матча.
- Мои шансы в бомбардирской гонке? Если я близко, значит, надо стремиться к этому. В данной ситуации победа важнее, больше об этом думаешь. Когда в команде все хорошо, тогда можно и о личных амбициях подумать. Выиграли, вылезли немного из передряги
Почему не пошел бить пенальти? Договаривались до игры, что бьет тот, кто уверен. Молодой парень проявил инициативу. Будем ждать его ошибки, - сказал Луценко в видео YouTube-канала РПЛ.
На 19 минуте в ворота гостей Владиславом Пантелеевым был реализован пенальти. В своей штрафной правила нарушил Адесойе Ойеволе, сыграв рукой.
Сравнять счет тамбовчанам удалось на 55-й минуте усилиями Михаила Костюкова. Однако "Арсенал" снова вышел вперед на 84-й минуте, забил Евгений Луценко и установил итоговый счет - 2:1.
В турнирной таблице "Арсенал" теперь занимает 8-е место, имея в активе 34 очка. У "Тамбова" 28 баллов и 14-я строчка таблицы.
Луценко: если я близко к лучшему бомбардиру, значит, надо стремиться к этому
Нападающий "Арсенала" Евгений Луценко поделился эмоциями после выигранного матча с "Тамбовом".
Фото: РПЛ
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