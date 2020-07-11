Футболист покинет петербургский клуб на правах свободного агента. Интерес к защитнику проявляют несколько клубов MLS, однако препятствием на пути переезда россиянина в США, где существенно выше налоги, могут стать запросы игрока по зарплате - сейчас он получает порядка 1 млн евро в год до вычета налогов.
В нынешнем сезоне Смольников сыграл в составе "Зенита" 16 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.
Источник: Transfermarkt
"Зенит" не продлит контракт со Смольниковым, игроком интересуются клубы MLS
Защитник "Зенита" Игорь Смольников может продолжить карьеру в американской MLS.
Фото: ФК "Зенит"
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