Мусаев: думаю, скоро мы увидим прежнего Шапи

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что нападающий Магомед-Шапи Сулейманов в скором времени вернется на прежний уровень.

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