"Все знают, что Шапи перенёс болезнь, это всё очень серьёзно. Ему просто нужно время. Он мотивирован, у него огромное желание выходить на поле и помогать команде. Думаю, скоро мы увидим прежнего Шапи", - цитирует Мусаева "Чемпионат".
20-летний Шапи является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 24 матчах.
Напомним, в мае Сулейманов переболел коронавирусной инфекцией.
"Краснодар" 12 июля в рамках 28-го тура чемпионата России на своем поле одержал победу над "Уралом" со счетом 3:0. "Быки" занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 48 очков.
Мусаев: думаю, скоро мы увидим прежнего Шапи
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что нападающий Магомед-Шапи Сулейманов в скором времени вернется на прежний уровень.
Фото: © РИА Новости
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