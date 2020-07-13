"Игра "Рубина" выглядит не без греха, в матче с "Оренбургом" просто повезло, но с "Краснодаром" "Рубин" играл хорошо. У казанцев была задача остаться в РПЛ, теперь будут готовиться к новому сезону", - сказал Корнаухов в эфире "Матч премьер".
Слуцкий возглавил казанский клуб в декабре 2019 года.
Вчера "Рубин" в рамках 28-го тура чемпионата России на выезде сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 1:1. "Рубин" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.
Корнаухов: игра "Рубина" выглядит не без греха, в матче с "Оренбургом" просто повезло
Российский специалист Олег Корнаухов прокомментировал игру "Рубина" под руководством Леонида Слуцкого.
Фото: © ФК "Рубин"
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