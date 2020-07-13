Тренер "Сочи": даже второй состав "Зенита" способен играючи выиграть у "Спартака". Это гегемон российского футбола

Тренер "Сочи" Дмитрий Бородин считает, что "Зенит" в полуфинале Кубка России обыграет "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"
"Сегодня даже второй состав "Зенита" способен играючи выиграть у этого "Спартака". Для меня нынешний "Спартак" — далеко не та команда, за которую я переживал в 99-м, 2000-м годах, когда она играла в еврокубках.

Словом, пусть не обижается на меня Саша Панов, "Зенит" обыграет эту команду одной левой, в полноги. "Зенит" — гегемон российского футбола", - цитирует Бородина Bobsoccer.

Матч 1/2 финала между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге.

Сине-бело-голубые досрочно выиграли чемпионат России. Для команды Сергея Семака это второй чемпионский титул подряд.

"Спартак", в прошлом туре проигравший на выезде "Сочи", занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.


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Теги: Сочи Зенит Спартак
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