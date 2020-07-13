"Сегодня даже второй состав "Зенита" способен играючи выиграть у этого "Спартака". Для меня нынешний "Спартак" — далеко не та команда, за которую я переживал в 99-м, 2000-м годах, когда она играла в еврокубках.
Словом, пусть не обижается на меня Саша Панов, "Зенит" обыграет эту команду одной левой, в полноги. "Зенит" — гегемон российского футбола", - цитирует Бородина Bobsoccer.
Матч 1/2 финала между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге.
Сине-бело-голубые досрочно выиграли чемпионат России. Для команды Сергея Семака это второй чемпионский титул подряд.
"Спартак", в прошлом туре проигравший на выезде "Сочи", занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.
Тренер "Сочи": даже второй состав "Зенита" способен играючи выиграть у "Спартака". Это гегемон российского футбола
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!