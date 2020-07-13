Ранее неоднократно сообщалось, что занявшие по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ второе место "Химки" не станут подниматься в РПЛ из-за отсутствия спонсора.
- "Химки" не выходят в РПЛ? А почему у нас встреча в среду? Сегодня была встреча после пандемии. Генеральный директор присутствовал, глава города… Обсуждали, как команда готовится, тот же полуфинал Кубка России и еще какие-то моменты.
Надеюсь ли я на то, что "Химки" будут играть в РПЛ? Я не надеюсь, я знаю, - приводит слова Юрана Sport24.
Напомним, что в случае отказа "Химок" от повышения 15-е место в РПЛ станет безопасным от вылета в дивизион ниже. Стыковые матчи в связи с эпидемиологической ситуацией в этом сезоне были отменены. После 28 туров чемпионата России эту позицию занимают самарские "Крылья Советов".
Юран: я не надеюсь, я знаю, что "Химки" будут играть в РПЛ
Главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб готов к повышению в классе.
Фото: ФК "Химки"
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