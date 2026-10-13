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"Интер" забил три гола "Брюгге", но всё равно проиграл

"Брюгге" одержал выездную победу над "Интером" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Встреча в Милане завершилась со счётом 4:3 в пользу бельгийского клуба.

Главным героем матча стал Николо Трезольди. Форвард "Брюгге" открыл счёт на 30-й минуте, а после перерыва забил ещё дважды и оформил хет-трик.

"Интер" ответил дублем Лаутаро Мартинеса, отличившегося на 44-й и 81-й минутах. На 87-й минуте Ромео Верман забил четвёртый мяч гостей. Уже в компенсированное время Анж-Йоан Бонни сократил отставание до минимума, но спасти встречу хозяевам не удалось.

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