Встреча в Милане завершилась со счётом 4:3 в пользу бельгийского клуба.
Главным героем матча стал Николо Трезольди. Форвард "Брюгге" открыл счёт на 30-й минуте, а после перерыва забил ещё дважды и оформил хет-трик.
"Интер" ответил дублем Лаутаро Мартинеса, отличившегося на 44-й и 81-й минутах. На 87-й минуте Ромео Верман забил четвёртый мяч гостей. Уже в компенсированное время Анж-Йоан Бонни сократил отставание до минимума, но спасти встречу хозяевам не удалось.
"Интер" забил три гола "Брюгге", но всё равно проиграл
"Брюгге" одержал выездную победу над "Интером" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА