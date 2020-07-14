Созин: не вижу причин, чтобы после таких поступков Кикнадзе продолжал работать на своей должности

Член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал жест генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе в сторону фанатов клуба.
Фото: Чемпионат
Напомним, что ранее руководитель красно-зеленых признался, что показал средний палец в сторону трибуны фанатов в ответ на оскорбления в ходе матча 28-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).

- Я вообще не вижу ни одной причины, чтобы после таких поступков он продолжал работать на своей должности. Если в "Локомотиве" никак не отреагируют, тогда клуб долго не протянет.

Трактовать можно по-разному. От того, чтобы просто сказать "он извинился, вопрос исчерпан", до денежного штрафа или полного отстранения от футбольной деятельности, - цитирует Созина Собеседник.

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин призвал Кикнадзе покинуть пост после того, как он показал неприличный жест в сторону болельщиков. Агент Дмитрий Селюк, в свою очередь, попросил руководство клуба уволить гендиректора.

"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России после 28-ми туров идёт на втором месте турнирной таблицы, в активе команды 51 очко.


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Теги: Созин Кикнадзе Локомотив РФС
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