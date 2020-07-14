Наумов: Кикнадзе нужно наказать. Вплоть до пожизненного отстранения от футбола

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов выразил мнение о жесте генерального директора клуба Василия Кикнадзе в сторону фанатов.
Фото: Чемпионат
Напомним, что ранее руководитель красно-зеленых признался, что показал средний палец в сторону трибуны фанатов в ответ на оскорбления в ходе матча 28-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).

- Кикнадзе тут со всех сторон не прав. Нужно уметь сдерживать себя, как бы тяжело ни было. Кикнадзе знал, на что шел, когда увольнял весной Семина. Понимал, что его ждет жесткая обструкция трибун.

Считаю, комитет по этике должен тщательно рассмотреть эту ситуацию и применить к Кикнадзе максимально жесткие санкции. Вплоть до пожизненного отстранения от права занимать руководящую должность в футболе, - цитирует Наумова Советский спорт.

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин призвал Кикнадзе покинуть пост после того, как он показал неприличный жест в сторону болельщиков. Агент Дмитрий Селюк, в свою очередь, попросил руководство клуба уволить гендиректора. Член комитета по этике РФС Андрей Созин сказал, что после таких действий Кикнадзе не должен занимать свою должность.

"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России после 28-ми туров идёт на втором месте турнирной таблицы, в активе команды 51 очко.


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Теги: Наумов Кикнадзе Локомотив
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