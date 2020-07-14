Вдова Самохвалова: хочу к мужу. Купила нам два места на кладбище

Вдова 22-летнего игрока "Казанки" Иннокентия Самохвалова рассказала о том, как переживает смерть супруга.
Фото: ФК "Локомотив"
Напомним, 22-летнему воспитаннику "железнодорожников" 20 апреля стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался. У Самохвалова остались жена и сын.

- Я вышла на рынок. Мы договорились встретиться у дома. Я уже подходила, видела его, он бежал. Я голову вниз опустила, а когда подняла, то он уже лежал на траве. Метров 200 не хватило. Я тут же побежала с Темой к нему, перевернула его — не было пульса и дыхания.

Когда довезли до больницы, врачи забрали ребенка и начали помогать реанимировать Кешу. Я делала искусственное дыхание, а врачи — массаж сердца. Через 20 минут приехала скорая, начали работать дефибрилляторы, но почему-то импульса не было. Ничего не помогло. Потом приехала еще одна реанимация с более новым оборудованием — они констатировали смерть. Они попытались, но безуспешно.

Многие клубы выражали соболезнования и пытались помочь. "Локомотив" в день смерти предложил мне помощь с организацией похорон, помогли с покупкой места. Я все выбрала, все организовали, все похороны помогли мне оплатить.

Что дальше? Дальше к мужу. Хочу к нему. Серьезно. Я нам два места купила. Памятник уже выбрала. [Сына] Тему я, как обещала, выращу. А дальше хочу к нему, - рассказал вдова Самохвалова в выпуске youtube-шоу Евгения Савина.


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Теги: Локомотив Самохвалов
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