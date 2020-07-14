Лидер чемпионата Турции проявляет интерес к игроку в связи с уходом правого защитника Угура Учара, отмечает "СЭ"
За два тура до окончания турецкого чемпионата "Истанбул" лидирует в Суперлиге с 4-очковым отрывом.
Смольников выступает за "Зенит" с 2013 года, тогда он перешел в петербургский клуб из "Краснодара". Действие его контракта завершается по окончании сезона.
Смольниковым интересуется лидер чемпионата Турции
Защитник "Зенита" Игорь Смольников может бесплатно покинуть клуб по окончании сезона и на правах свободного агента перейти в "Истанбул Башакшехир".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!