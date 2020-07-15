- Полный хаос, бардак, нету стратегии. С одной стороны, для "Зенита" это хорошо. Минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. "Зенит" должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами.
Даже уже злорадствовать неинтересно. Там Владислав Николаевич только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: "Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим". Уже даже обыграть "Спартак" стало заурядным событием, - цитирует Аршавина Фонтанка.
В нынешнем сезоне РПЛ "Спартаку" осталось провести 2 матча в РПЛ: против "Ахмата" и "Рубина". Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России 19 июля.
Главный тренер Доменико Тедеско одержал с красно-белыми 5 побед, сыграл 4 раза вничью и потерпел 7 поражений. "Спартак" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка.
Сегодня "Спартак" сыграет с "Ахматом" в рамках 29-го тура РПЛ. Старт в 18.00 по мск. В случае, если грозненцы одержат победу, они обойдут москвичей в турнирной таблице. Игра первого круга завершилась победой красно-белых со счетом 3:1.
Аршавин: обыграть "Спартак" стало заурядным событием. Минус один конкурент для "Зенита"
Фото: Коммерсант
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