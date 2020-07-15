Ранее неоднократно сообщалось, что занявшие по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ второе место "Химки" не станут подниматься в РПЛ из-за отсутствия спонсора.
- В ПФЛ мы точно не вылетим. Ниже ФНЛ не опустимся. Уже просчитали бюджет. Завтра наступит окончательная ясность. Сергей Ломакин, скорее всего, не будет нашим генеральным инвестором. Не получается у него... Будем играть своими воспитанниками без привлечения дорогущих контрактов, - цитирует Терюшкова СЭ.
Также министр отметил, что у клуба есть предложение от инвесторов, которое рассмотрят сегодня.
Напомним, что в случае окончательного отказа "Химок" от повышения 15-е место в РПЛ станет безопасным от вылета в дивизион ниже. Стыковые матчи в связи с эпидемиологической ситуацией в этом сезоне были отменены. После 28 туров чемпионата России эту позицию занимают самарские "Крылья Советов".
Министр спорта МО: завтра наступит окончательная ясность, где будут выступать "Химки"
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что окончательное решение о будущем клуба будет принято утром 16 июля.
Фото: Советский спорт
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