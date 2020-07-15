Министр спорта МО: завтра наступит окончательная ясность, где будут выступать "Химки"

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что окончательное решение о будущем клуба будет принято утром 16 июля.

Фото: Советский спорт